Согласно данным российских властей, в стране за сутки выявили почти 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 336 человек с подтвержденным COVID-19. Похожие данные были накануне. Больше всего инфицированных в столице, на Москву приходится более двух с половиной тысяч новых случаев.
2021-05-03T11:32:14+03:00
2021-05-03T11:39:36+03:00
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11:32, 03 мая 2021
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