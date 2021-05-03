Согласно данным российских властей, в стране за сутки выявили почти 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 336 человек с подтвержденным COVID-19. Похожие данные были накануне. Больше всего инфицированных в столице, на Москву приходится более двух с половиной тысяч новых случаев.