Слежка за журналистом Аниным и его коллегами из «Новой газеты» сотрудниками ФСБ велась годами

Главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что сотрудники ФСБ несколько лет следили за ним и другими журналистами «Новой газеты».

«Из материалов уголовного дела, которые мне удалось почитать, о разглашении якобы частной жизни Ольги Сечиной, очевидно, что на протяжении нескольких лет сотрудники ФСБ, а именно Управление собственной безопасности ФСБ следили за мной и моими коллегами из «Новой газеты»», — сказал журналист.

По словам Анина, в деле есть поручение следователя на установку прослушки на его телефоны, а также получение иных коммуникационных и электронных сообщений.

«Есть там же разрешение судов на то, чтобы получить информацию с моей электронной почты и моих коллег по расследованию в «Новой газете», что абсолютно незаконно и абсурдно, потому что они (Сергей Канев и Андрей Сухотин) к публикации о яхте Сечина не имели никакого отношения», — отметил он.

Также Анин рассказал, что кроме перечисленных поручений, в намерения следователей выходило «допросить все руководство «Новой газеты» в связи с публикацией и провести обыски в самой газете еще 2017 году». «Но почему-то не были проведены. Соответственно реализовали только у меня, спустя пять лет», — сказал он.

Анин добавил, что, когда дело в 2017 году было приостановлено, следователь оставил поручение, чтобы ФСБ продолжал выяснять, кто публиковал фотографии.

«В 2017 году это дело было ведь приостановлено, на протяжении почти года все эти мероприятия велись, а когда это дело было приостановлено, то следователь оставил специально такое поручение для ФСБ, чтобы они продолжали выяснять, «кто публиковал эти фотографии». Была придумана специально такая абсурдная формулировка, якобы они не выяснили, кто публиковал эти фотографии, для того, чтобы все это время иметь легальную возможность проводить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий: прослушивать, наблюдать, следить, почту вскрывать — и это все длилось годами», — отметил журналист.