В Сан-Франциско сегодня начинается судебный процесс по делу разработчика видеоигры Fortnite против компании Apple

В августе прошлого года разработчик видеоигр Epic Games решил предоставить игрокам Fortnite скидку, если они делали покупки внутри игры, используя механизм в обход эппстора — собственный магазин Apple по продаже приложений. Это нарушало правила Apple и производитель айфонов удалил Fortnite из эппстора. Epic Games обвинила Apple в установлении незаконные ограничений с целью помешать разработчикам программного обеспечения охватить более миллиарда пользователей своих мобильных устройств, если они не пройдут через App Store, где Apple взимает налог в размере 30% с каждой продажи. Apple в ответ заявила, что Epic Games добровольно согласилась на условия пользовательского соглашения, а теперь хочет добиться специальных условий для себя. В суде Epic Games хочет добиться того, чтобы продавать свои продукты Fornite пользователям без уплаты 30% налога, а также управлять собственным магазином приложений для экосистемы Apple. Если Epic Games выиграет в суде, это сделает App Store монополистом, и Apple, возможно, придется уменьшить свои комиссии или открыть iPhone для приложений не через AppStore или даже для альтернативных магазинов приложений.

Процесс по делу против Apple будет проходить очно. Только некоторые свидетели будут выступать по видеосвязи.