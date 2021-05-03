Страны «Большой семерки» разработают механизм реагирования на российскую пропаганду

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел, которая начинается сегодня в Лондоне.

Первая за два года очная встреча представителей участников неформального объединения пройдет при соблюдении всех санитарных норм и, разумеется, коронавирус – одна из ключевых тем. Организаторы саммита заявили о намерении обсудить распределения вакцин от covid-19.

В повестке также — борьба с голодом и контроль над климатом, которые, очевидно, потребуют дополнительного финансирования со стороны членом «Семерки». Напомним, в нее кроме хозяйки форума Великобритании входят США, Канада, Италия, Франция, Германия и Япония.

Глава британского МИД Доминик Рааб в преддверии саммита предложил создать механизм совместного реагирования на российскую пропаганду, ложь и фейковые новости. Риски, связанные с Россией, которую исключили из «Большой восьмерки» еще в 2014 году, обсудят в Лондоне, в том числе на двусторонних встречах.

Саммит «Большой семерки» завершится в среду.