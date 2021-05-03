Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Непала приостанавливает внутренние авиаперелеты

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Непала с сегодняшнего дня приостанавливает внутренние авиаперелеты. С 6 мая прекратится международное авиасообщение. Российские дипломаты рекомендовали гражданам России покинуть Непал. Больницы в этой стране испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов, — передает ТАСС.