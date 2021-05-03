Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Непала приостанавливает внутренние авиаперелеты

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Непала с сегодняшнего дня приостанавливает внутренние авиаперелеты. С 6 мая прекратится международное авиасообщение. Российские дипломаты рекомендовали гражданам России покинуть Непал. Больницы в этой стране испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов, — передает ТАСС.
2021-05-03T11:07:40+03:00
2021-05-03T11:25:02+03:00
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11:07, 03 мая 2021
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