В Челябинске пришли с обыском к школьнику, которому ранее предъявили обвинение по так называемой «дадинской статье»

К координатору челябинского отделения движения «Весна», одиннадцатикласснику Александру Кашеварову силовики пришли, когда его не было дома. Об этом сам школьник рассказал изданию «Урал. МБХ медиа». По словам Кашеварова, полицейские забрали флешку, на которой были записаны домашние задания. Ранее одиннадцатикласснику предъявили обвинение по уголовному делу о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митинга. Его задержали в Екатеринбурге, откуда активист собирался лететь в Ереван на майские праздники. Кашеварова сняли с рейса и доставили в Челябинск, суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. До этого молодого человека несколько раз привлекали к ответственности по статье о нарушении порядка проведения митинга, а в феврале ему назначили 5 суток ареста за анонс акции памяти Бориса Немцова, Кашеварова также задерживали и на демонстрации 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Все это и легло в основу обвинения.

Конституционный суд ранее постановил, что уголовная ответственность по этой статье может применяться только, если действия участника акции повлекли за собой вред гражданам или общественной безопасности.