Дело Ивана Павлова может сплотить все адвокатское сообщество – адвокат Мелешко

Дело адвоката Ивана Павлова может сплотить все адвокатское сообщество. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Мелешко.

«Может быть это дело как раз сплотит адвокатское сообщество, потому что мы услышали слова поддержки в адрес Ивана Павлова не только от так называемой «адвокатской улицы» — адвокатов, которые ежедневно работают по каким-то делам и не занимают никаких постов в органах адвокатского самоуправления. Действительно очень много обращений с просьбой вступить в это дело от простых наших рядовых коллег. Потому что они понимают, почему это прецедентный случай, и их касается тоже самое, на самом деле, подписки у многих отбираются. Я хотел бы обратить внимание, что и органы адвокатского самоуправления, и федеральная палата адвокатов, и наша Санкт-Петербургская адвокатская палата — они так же выступили с критикой в связи с преследованием Павлова», — сказал он.

По словам Мелешко, адвокатское сообщество встревожено этими событиями, потому что это «может сказаться на всех».

«Мы все встревожены, потому что такая ситуация она отражается на всех. Институт подписки о запрете разглашать тайну следствия, это применяется во многих, к сожалению, делах. И все чаще и чаще следователи стараются оградить общественность об информации о тех нарушениях закона, которую сами же следователи допускают. Ведь что такое следственная тайна – это такая информация, неизвестность которой дате возможность следователю сделать что-то позитивное, а известность воспрепятствовать», — объяснил он.

Мелешко убежден, что любое лицо, независимо от его политических предпочтений, и тех дел, которыми он занимается, имеет право на юридическую помощь. «У меня нет оснований говорить, что наша адвокатура займет какую-то другую позицию», — подчеркнул он.

«Нужно делать то, что должен. И мы должны сделать все, что зависит от нас. Естественно, мы живем не безвоздушном пространстве, и мы понимаем, какие процессы происходят в обществе, но это не значит, что мы должны предать идеалы профессии, что мы должны согласится с тем, что адвокат не может высказываться о нарушениях закона в отношении своего доверителя. Это сама суть профессии», — отметил адвокат.

Мелешко также добавил, что все дела, которые вел адвокат Иван Павлов, были связаны с тем, что «он активно апеллировал к общественности».

«И реакция общественности была не последним фактором, послужившим положительным результатам. А когда сейчас пошла череда достаточно чувствительных для государства дел, связанных и с преследованием Цуркан, и по делу Ивана Сафронова. И последней каплей для Ивана Павлова было вступление в дело ФБК (российские власти считают иноагентом). Поэтому чаша переполнилась, и такой боец был невыгоден. Мотив для того, чтобы начать заварушку с уголовным преследованием, он, конечно, имел», — отметил он.

Уголовное дело в отношении Павлова расследует Главное следственное управление СК РФ по ст. 310 УК РФ.

Адвокат был задержан 30 апреля в своем гостиничном номере в Москве.

Сам Иван Павлов считает происходящее местью за его принципиальную позицию по ряду дел, расследуемых ФСБ.