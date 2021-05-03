В крепости Орешек в Шлиссельбурге стартует новый туристический сезон

Из Петербурга туда теперь можно будет добраться на теплоходе.

«Путь Петра Великого» – именно так назвали водный маршрут из Петербурга в Шлиссельбург. Сегодня, как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, отправится первый теплоход, который доставит туристов из города на Неве в легендарную крепость Орешек. Там посетители смогут увидеть новую экспозицию, которая рассказывает о том, как возводили оборонительное сооружение на крошечном острове в Ладожском озере. Прибытие первого теплохода в Шлиссельбург в целом откроет туристический сезон в Ленинградской области. В местном комитете по туризму отмечают, что гости региона, кроме «Пути Петра Великого», могут, например, отправиться в поездку по маршруту Александра Невского или пройти по так называемым экотропам, которые в последнее время активно создаются в Ленинградской области.

Напомним, крепость Орешек основана в 1323 году в истоке Невы внуком Александра Невского Юрием Даниловичем. В те времена она защищала путь в Ладожское озеро от шведов.