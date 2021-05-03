Симферополь, Сочи и Анапа стали наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями для отпуска этим летом

Симферополь, Сочи и Анапа, по данным специализированных сервисов, стали наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями для отпуска этим летом. Средний чек на период с 1 июня по 31 августа за перелет по стране снизился на 11%. Это почти 9,5 тысяч рублей в одну сторону.