Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его супруга сегодня утром сделали прививку от коронавируса. Он не уточнил, какой препарат был использован. Известно, что в Армении идет вакцинация российским «Спутником». Ситуация с распространением коронавируса остается сложной – ежедневно врачи фиксируют несколько сотен новых случаев заражения, — передает ТАСС.

Вакцинация – это единственный способ победить эпидемию, — считает вирусолог Александр Бутенко.

По словам Бутенко, большое число людей перенесли инфекцию без симптомов.

Напомним, по данным властей, в России обе дозы вакцины от коронавируса получили девять миллионов человек.