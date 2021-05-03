В Челябинске полиция провела обыск у школьника, которого обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия

В Челябинске, по данным интернет-издания «МБХ Медиа», полиция провела обыск у школьника, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия. 11-классник Александр Кашеваров рассказал, что полиция забрала флешку с домашними заданиями. Самого его дома не было. Ранее Кашеварова задержали в Екатеринбурге, сняли с рейса в Ереван и доставили в Челябинск. 21 апреля школьник участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального.
2021-05-03T10:35:20+03:00
2021-05-03T10:47:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2832174-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3448664.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 03 мая 2021
Загрузка комментариев...