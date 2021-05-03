Музеи Ватикана примут первых посетителей после перерыва

Заканчивается третий по счету период закрытия, связанный с пандемией коронавируса. Первый и второй, соответственно были объявлены в марте и ноябре прошлого года. Возможность осмотреть папские коллекции предметов искусства, фрески Микельанджело и Рафаэля и другие шедевры появится снова. Кроме того, туристы смогут посетить также и Ватиканские сады, однако с соблюдением всех мер предосторожности. В частности, теперь для этого необходима предварительная запись на сайте. Здесь, кстати, можно сэкономить. Обычно за эту услугу берут 4 евро, поскольку она дает возможность обойтись без очередей, но сейчас плату отменили, поскольку в отсутствии столпотворения заинтересованы и сами власти. Кроме того, перед входом нужно измерить температуру, соблюдать дистанцию и носить маску.

С 3 мая генеральное консульство Италии в Москве возобновляет выдачу туристических виз.