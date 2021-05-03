Власти Киргизии и Таджикистана отчитались об отводе войск от границы

Ранее сторонам удалось договориться о прекращении огня в зоне конфликта, где за несколько дней погибли десятки человек.

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границ своих воинских подразделений, сообщает пограничная служба Киргизии. Обстановка в прилегающих районах спокойная, за эту ночь никаких инцидентов не зафиксировано. Пограничники патрулируют территорию. В ведомстве также сообщили, что продолжает работать совместная комиссия, задача которой – провести ревизию военной техники по периметру границы. О ее создании президенты Киргизии и Таджикистана договорились в субботу в рамках соглашения о прекращении огня. Ситуация на границе обострилась в минувшую среду из-за конфликта, вспыхнувшего на спорной территории — в районе водозабора «Головной». Столкновения переросли в бои с применением тяжелого вооружения. Десятки домов были разрушены. Погибло 35 граждан Киргизии, в основном мирные жители. Сотни пострадавших. Жертвы есть и со стороны Таджикистана, но официальных цифр власти пока не называли. Десятки тысяч человек эвакуировали.

В Киргизии завершился двухдневный траур по погибшим.