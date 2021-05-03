В Правительстве Чехии не исключили вероятности, что «Росатом» сможет принять участие в тендере на строительство АЭС

В Правительстве Чехии не исключили вероятность того, что российская госкорпорация «Росатом» все же сможет принять участие в тендере на строительство нового энергоблока чешской АЭС.

Председатель Государственного управления по ядерной безопасности Праги Дана Драбова пояснила, что вопрос может быть решен уже в начале октября после парламентских выборов. По ее словам, новый кабинет министров может пересмотреть решение предшественников о недопуске компании.

Ранее власти Праги обвинили Москву в причастности к взрыву склада боеприпасов в чешской деревне и выслали 18 российских дипломатов. Кроме того, они исключили «Росатом» из тендера на расширение АЭС. Решение чешских властей поддержал Госдепартамент США. Энтони Блинкен отметил, что эти действия помогут сократить присутствие российских спецслужб на территории Чехии, а также повысит уровень безопасности в стране и во всем НАТО.

В Кремле же все обвинения в адрес Москвы отвергали, указывая на их необоснованность. В ответ на высылку своих дипломатов, Россия объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешского посольства.

Строительство энергоблока на АЭС «Дукованы» должно начаться через 8 лет. Завершить его планируется в 2036-м году.