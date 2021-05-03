Болельщики «Локомотива» критикуют организацию вчерашнего матча с «Зенитом» в Петербурге

Объяснения от футбольных властей ждут и в руководстве московского клуба.

Организаторы встречи Российской премьер-лиги на стадионе «Газпром-Арена» удивили полным отсутствием гостеприимства и излишними ограничениями. Болельщики «Локомотива» не получили достаточно билетов. Фанатов массово пересаживали, из-за чего трибуны оказались переполнены. Во время перерыва ОМОН не выпускал в подтрибунные помещения, передает ТАСС.

Абсолютно вопиющими назвали в столичном клубе действия властей после окончания матча. Всех, кто присутствовал на гостевом секторе, принудительно отвели в автобусы и вывезли в центр Петербурга. При этом у многих поклонников футбола возле стадиона остались припаркованные машины.

Некоторые автобусы по пути в центр сломались. Наружу болельщиков, в том числе с детьми не выпускали. В результате гости из Москвы пожаловались, что опоздали в аэропорт и на вокзал.

В руководстве премьер-лиги уже признали, что ответственность лежит на правоохранительных органах, которые не смогли корректно обеспечить безопасность мероприятия, об этом сообщает издание Чемпионат.ком.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6 : 1 и досрочно стало чемпионом России.