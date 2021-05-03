Американо-британский криминальный боевик «Гнев человеческий» стал лидером российского проката, собрав за минувшие выходные более 145 миллионов рублей. Как напоминает ТАСС, картина режиссера Гая Ричи повествует о загадочном герое, который пытается найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. Второе место по кассовому сбору занял отечественный фильм «Девятаев». Он собрал около 80 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров драма «Чернобыль» Данилы Козловского.
2021-05-03T09:37:03+03:00
2021-05-03T09:46:10+03:00
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09:37, 03 мая 2021
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