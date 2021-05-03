Американо-британский криминальный боевик «Гнев человеческий» стал лидером российского проката, собрав за минувшие выходные более 145 миллионов рублей. Как напоминает ТАСС, картина режиссера Гая Ричи повествует о загадочном герое, который пытается найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. Второе место по кассовому сбору занял отечественный фильм «Девятаев». Он собрал около 80 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров драма «Чернобыль» Данилы Козловского.