Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня у берегов Японии

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 150 километров от острова Исигаки, на котором проживают более 40 тысяч человек. Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.
2021-05-03T09:36:40+03:00
2021-05-03T09:42:39+03:00
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09:36, 03 мая 2021
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