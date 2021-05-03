В России от новой коронавирусной инфекции COVID-19 полностью привиты около 9 млн человек, первую дозу получили 13 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в день в РФ вакцинируются 200-300 тыс. человек.

Привитым от ковида необходимо делать ПЦР-тест по возвращении из-за границы, отметила Голикова.