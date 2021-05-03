За два года вдвое сократилась доля тех, кто оценивает корпоративную культуру в своей компании как жесткую — SuperJob

Опрос портала SuperJob показал, что за последние два года почти вдвое сократилась доля тех, кто оценивает корпоративную культуру в своей компании как жесткую – с 16 до 9%, — пишет газета РБК. Чаще об агрессивной корпоративной культуре говорят представители крупных компаний. Также это банки и строительные организации.
2021-05-03T09:34:42+03:00
2021-05-03T09:38:05+03:00
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09:34, 03 мая 2021
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