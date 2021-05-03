Питерский «Зенит» в седьмой раз стал чемпионом России по футболу

Накануне он выиграл со счетом 6:1 у «Локомотива». Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку.

Матч проходил на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Не обошлось без скандала: московский клуб считает, что организаторы встречи вели себя неподобающе по отношению к его болельщикам. Фанатам «Локомотива» предоставили меньше билетов, чем было положено по регламенту, а после матча увезли на автобусах в центр Санкт-Петербурга. В результате многие из них опоздали на самолеты и поезда.