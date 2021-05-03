В Лондоне в очном формате начнется встреча министров иностранных дел стран Большой семерки

В официальном пресс-релизе говорится, что она является возможностью для оживления дипломатии. Прежде всего, речь пройдет о равноправном распределении вакцин от коронавируса и о продовольственном обеспечении. На встречу в качестве гостей приглашены представители Австралии, Индии, ЮАР и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны Большой семерки рассмотрят вопрос о создании механизма по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов считает, что на Западе всерьез обеспокоены этой проблемой.

Предполагается, что российская тема будет подниматься и на двусторонних встречах в Лондоне. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен намерен вновь призвать власти Германии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

