Локомотив призвал футбольные власти разобраться с причинами неподобающего отношения к болельщикам на матче с Зенитом

Московский футбольный клуб «Локомотив» призвал футбольные власти страны разобраться с причинами неподобающего отношения к болельщикам во время матча с питерским «Зенитом».

В заявлении команды сказано, что многие фанаты, пришедшие на матч, пожаловались на чрезмерные ограничительные меры в их отношении. В частности, на стадионе было предусмотрено минимум 2 тысячи мест для болельщиков «Локомотива», однако фактически было продано чуть более 1800. Кроме того, на сектор команды в какой-то момент пересаживали часть фанатов с гостевой символикой, трибуна была переполнена.

В середине второго тайма выходы в подтрибунные помещения перекрыл ОМОН. А после игры болельщиков «Локомотива» вовсе принудительно вывезли на автобусах в центр Санкт-Петербурга. Там ряд автобусов сломались, однако фанатов из них долгое время не выпускали. В заявлении подчеркивается, что на игре присутствовали семьи с детьми.

Из-за сложившейся ситуации многие приехавшие из других городов болельщики «Локомотива» не успели на рейсы в аэропорт, а также на поезда.

Матч «Зенит» — «Локомотив» закончился со счетом 6:1 в пользу питерского клуба, что гарантировало ему досрочную победу в чемпионате России. Таким образов «Зенит» стал первым клубом, три раза подряд выигравшим Российскую премьер-лигу.