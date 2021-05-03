Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 152 миллионов, — сообщает американский университет Джонса Хопкинса. За последние сутки выявлено почти 800 тысяч новых случаев, половина из них приходится на Индию.
2021-05-03T08:38:48+03:00
2021-05-03T08:57:44+03:00
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08:38, 03 мая 2021
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