В Грузии из-за распространения коронавируса перестал работать общественный транспорт

Эта мера будет действовать до 12 мая. Запрет не коснется такси и междугородних перевозок. Транспорт прекращает работу в Грузии уже в третий раз. Эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться с марта.
2021-05-03T08:38:14+03:00
2021-05-03T09:10:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:38, 03 мая 2021
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