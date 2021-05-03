Венесуэла получила новую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник», — сообщил президент страны Николас Мадуро. Он выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится уже в этом месяце. С февраля Венесуэла получила уже 6 партий российского препарата.