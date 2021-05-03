Венесуэла получила новую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник», — сообщил президент страны Николас Мадуро. Он выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится уже в этом месяце. С февраля Венесуэла получила уже 6 партий российского препарата.
2021-05-03T08:37:41+03:00
2021-05-03T08:58:09+03:00
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08:37, 03 мая 2021
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