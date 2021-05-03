В правительстве Чехии допускают пересмотр решения по участию «Росатома» в тендере на строительство энергоблока АЭС

В правительстве Чехии допускают пересмотр решения по участию «Росатома» в тендере на строительство в стране нового энергоблока АЭС. Дорога россиянам не закрыта, — сказала глава госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова. Ранее Прага исключила российскую госкорпорацию из тендера стоимостью в 6 миллиардов долларов. Это произошло на фоне обвинения российских спецслужб в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Моравии в 2014 году.
2021-05-03T08:36:05+03:00
2021-05-03T09:01:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2832118-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3448554.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:36, 03 мая 2021
Загрузка комментариев...