В правительстве Чехии допускают пересмотр решения по участию «Росатома» в тендере на строительство энергоблока АЭС

В правительстве Чехии допускают пересмотр решения по участию «Росатома» в тендере на строительство в стране нового энергоблока АЭС. Дорога россиянам не закрыта, — сказала глава госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова. Ранее Прага исключила российскую госкорпорацию из тендера стоимостью в 6 миллиардов долларов. Это произошло на фоне обвинения российских спецслужб в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Моравии в 2014 году.