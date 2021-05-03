МВД утверждает, что за год выявлено более 300 тысяч признаков серийного мошенничества благодаря специальной программе

МВД утверждает, что за год выявлено более трехсот тысяч признаков серийного мошенничества благодаря специальной дистанционной программе. С ее помощью можно собирать и анализировать данные, полученные в рамках расследования уголовных дел о подобного рода преступлениях. Накануне в МВД сообщали, что к концу года планируют запустить мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Эта программа будет уведомлять пользователей о звонках или СМС-сообщениях с номеров, которыми ранее пользовались для совершения противоправных действий.

Юрист Владимир Ожерельев в интервью телеканалу «Дождь» сказал, что эта программа может быть полезной.

На разработку программы «Антимошенник» МВД планирует потратить почти 45 миллионов рублей.