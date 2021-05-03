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08:07, 03 мая 2021

Киргизия заявила о завершении отвода войск от границ с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии сообщила, что обе стороны отвели дополнительные силы и средства вглубь государств. Отмечается, что специально созданная комиссия еще продолжает свою работу. Они обследуют территории, где ранее находились воинские подразделения. В пограничном ведомстве отмечают, что на спорной территории сейчас стабильная обстановка, инцидентов и перестрелок за минувшую ночь не зафиксировано.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля, когда между жителями приграничных сел возник конфликт в районе водозабора «Головной». Эту территорию обе страны считают своей. Конфликт перерос в столкновение, были привлечены военные.
В Бишкеке сообщали, что Душанбе применяло пулеметы, минометы и боевые вертолеты Ми-24. Из зоны конфликта пришлось эвакуировать более 60 тысяч местных жителей.

По данным киргизского Минздрава, в результате боестолкновения погибли 34 жителя Киргизии, еще около 150 пострадали. Со стороны Таджикистана, как пишут местные СМИ, убиты около 10 человек, почти 100 пострадали.


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