Минздрав Чехии представил план смягчения карантинных мер на первую половину мая

С сегодняшнего дня в некоторых регионах открываются учреждения по оказанию услуг, музеи, галереи и санатории. Кроме того, учащиеся семи регионов Чешской республики вернутся за парты. Правда обучение будет «ротационным»: неделя — в школе, неделя — дома.

Вступают в силу и новые правила тестирования школьников и учителей. Оно будет проводиться только один раз в неделю. Новые учащимся нужно тестироваться 2 раза в неделю. Также начинают свою работу детские сады.

Правительство представило поправки к условиям посещения салонов красоты. Согласно новым правилам, у клиентов должны быть с собой негативные тесты на коронавирус, всем необходимо быть в респираторах, между посетителями должна быть соблюдена дистанция. Услуги по оказанию ухода за животными также открыты с сегодняшнего дня.

В регионах, где количество заболевших не превышает 100 человек на 100 тысяч жителей, откроются музеи, галереи и другие культурные объекты, однако там нельзя будет проводить групповые экскурсии.

Согласно принятому постановлению правительства, следующий список послаблений вступит в силу 10 мая.