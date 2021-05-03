Полуфиналисты чемпионата мира для хоккеистов не старше 18 лет определяться по итогам четвертфинальных матчей

Сборная России играет против команды Белоруссии. Наша команда заняла в своей подгруппе второе место из-за обидного поражения от команды Финляндии. Россияне вели со счетом 3:1, но разбазарили преимущество и уступили по буллитам.

Наши юниоры вообще выглядели неровно. Спасли матч с американцами со счета 1:5, разгромили чехов и немцев, поэтому представить как они будут смотреться сегодня довольно сложно. Один из самых одаренных нападающих команды Матвей Мичков за 4 матча забросил уже 11 шайб, и теперь эксперты гадают сможет ли он превзойти достижения суперзвезд — Малкина, Овечкина и Ковальчука в этом возрасте.

Во всяком случае внутрироссийские рекорды Никиты Кучерова он уже побил. Наши соперники и соседи белорусы в свою очередь приятно удивили уверенными победами над Латвией и Швейцарией, которые позволили им занять третье место, но по потенциалу российская команда безусловно сильнее.

Самым напряженным обещает быть четвертьфинал Швеция — США, кроме того, в борьбе за выход в четверку сильнейших сойдутся Канада и Чехия, а также Финляндия и Швейцария.