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06:07, 03 мая 2021

В Польше отметят принятие Конституции Речи Посполитой

В торжествах примут участие лидеры других государств. В Польшу приедут президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Они присоединятся к официальным торжествам и проведут переговоры на высшем уровне.

Вместе с президентом Польши Анджеем Дудой главы государств обсудят будущее Европы в контексте наследия Конституции 3 мая. Важными темами переговоров станут актуальные вопросы международной политики и наиболее острые их аспекты. Особое внимание привлечено к вопросу сосредоточение российских войск на границе с Украиной, сообщает польское радио.

Президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины обсудят действия Чехии по отношению к России. Это связано с обвинениями Праги в отношении Москвы в умышленном подрыве складов боеприпасов и последующей высылкой российских дипломатов из Чехии.

Конституция Речи Посполитой была принята 3 мая 1791 года.


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