Португалия снимает очередные карантинные ограничения, практически возвращаясь к образу жизни до пандемии

Масочный режим в публичных местах по-прежнему не отменен, остаются ограничения на заполняемость помещений, восемь муниципалитетов, исходя из неблагополучных показателей, пока не получили разрешение на работу ресторанов, кафе и торговых центров в вечернее время.

Однако страна возвращается к свободе перемещений между городами и регионами, к групповым занятиям всеми видами спорта, празднованию свадеб, крестин и прочих торжественных мероприятий, пусть и с сохранением мер предосторожности.

Правительство Португальской Республики, вместо снятия ограничений 3 мая, сделало это на два дня раньше, позволив коммерческим заведениям уже в субботу принять долгожданных посетителей.

Наплыв туристов выходного дня, особенно в приморские города, оказался крайне неожиданным для местных рестораторов, многие из которых с большим трудом смогли соответствовать создавшейся — почти форс-мажорной — ситуации.

Португальские власти еженедельно отслеживают уровень новых заражений коронавирусом и рейтинг передаваемости инфекции, предупреждая население, что возврат к ужесточению карантинных мер возможен в любое время.