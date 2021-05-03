Администрация города это делает обычно только во время крупных праздников. После матча был дан концерт и салют. «Зенит» на своем поле разгромил московский «Локомотив» со счетом 6:1 и стал недосягаем для соперников за два тура до окончания чемпионата.
В Петербурге в честь победы «Зенита» в чемпионате России накануне вечером зажгли факелы на Ростральных колоннах
Администрация города это делает обычно только во время крупных праздников. После матча был дан концерт и салют. «Зенит» на своем поле разгромил московский «Локомотив» со счетом 6:1 и стал недосягаем для соперников за два тура до окончания чемпионата.