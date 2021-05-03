Жителям США ввели более 245 миллионов доз вакцин от коронавируса

Это сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Применяются вакцины компаний Moderna и Pfizer, которые требуют двух доз, а также препарат компании Johnson & Johnson, он предусматривает один укол. В то же время в России, по данным правительства, первую дозу вакцины получили 13 миллионов человек.