Жителям США ввели более 245 миллионов доз вакцин от коронавируса

Это сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Применяются вакцины компаний Moderna и Pfizer, которые требуют двух доз, а также препарат компании Johnson & Johnson, он предусматривает один укол. В то же время в России, по данным правительства, первую дозу вакцины получили 13 миллионов человек.
2021-05-03T05:24:17+03:00
2021-05-03T05:24:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 03 мая 2021
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