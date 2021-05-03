В московском метро на майские праздники число контролеров масочно-перчаточного режима вырастет почти в 2,5 раза

Следить за соблюдением требований будут 1200 человек, сообщили изданию РБК в учреждении «Организатор перевозок». Ужесточение контроля там объясняют наплывом туристов на время длинных выходных. Штраф за отсутствие масок и перчаток составляет от четырех до пяти тысяч рублей.
2021-05-03T05:23:47+03:00
2021-05-03T05:23:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:23, 03 мая 2021
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