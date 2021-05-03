Великобритания рассчитывает убедить страны G7 создать механизм противодействия дезинформации со стороны России

Это сообщил накануне глава британского МИДа Доминик Рааб. Впервые за года руководители внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии соберутся в очном формате, а не по видеосвязи. Форум продолжится в Лондоне до 5 мая.