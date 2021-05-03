Болельщики клуба «Манчестер Юнайтед» накануне сорвали его матч с «Ливерпулем»

Около 200 фанатов прорвались на стадион. Они выражали возмущение владельцами клуба – американской семьей Глейзер. Катализатором недовольства стало участие клуба в европейской футбольной Суперлиге. Из-за протестов «Манчестер Юнайтед» вскоре вышел из проекта. Матч отложен на неопределенное время. Объединение болельщиков выступило с призывом к британскому правительству запретить продажу футбольных клубов частным владельцам.

