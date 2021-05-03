Власти ЮАР планируют ограничить разведение львов для охоты и для контактных зоопарков

Такое решение было принято правительством после двухлетнего исследования, которое показало, что разведение львов в неволе вредит этим животным, передает британская медиакомпания «Би-би-си». При этом в министерстве окружающей среды отметили, что регламентированное разведение львов для охоты будет продолжено, потому что является одним из источников дохода от туризма для страны.