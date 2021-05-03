ЮНЕСКО предупреждает, что океаны рискует потерять способность поглощать углекислый газ

Это может значительно усугубить глобальное потепление, говорится в докладе Межправительственной океанографической комиссии. Специалисты предложили программу комплексных исследований, чтобы власти разных стран смогли принять меры по смягчению последствий изменения климата.
2021-05-03T04:22:13+03:00
2021-05-03T04:23:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2832074-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:22, 03 мая 2021
Загрузка комментариев...