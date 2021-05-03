В Чехии допускают пересмотр решения по недопуску «Росатома» к тендеру на новый энергоблок АЭС

Дорога россиянам не закрыта, сказала глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова. В эфире чешского телевидения она отметила, что ситуация может измениться после парламентских выборов, которые пройдут в октябре этого года, передает РИА Новости. Чехия исключила госкорпорацию «Росатом» из тендера на строительство АЭС «Дукованы» стоимостью 6 миллиардов евро после того, как обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
2021-05-03T04:21:28+03:00
2021-05-03T04:21:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:21, 03 мая 2021
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