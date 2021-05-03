Концертом и салютом отметили в Петербурге победу «Зенита» в чемпионате России по футболу

Администрация города зажгла факелы на Ростральных колоннах, которые обычно горят только во время крупных праздников. Команда на своем поле разгромила московский «Локомотив» со счетом 6:1. «Зенит» стал недосягаем для соперников за два тура до окончания чемпионата. На втором месте в турнирной таблице «Локомотив», за ним идет «Спартак».

