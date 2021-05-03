Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий в Афганистане

В интервью телеканалу CBS Блинкен отметил, что администрация Джо Байдена смотрит на ситуацию очень здраво. США и их союзники по НАТО на днях начали вывод войск из Афганистана. Байден пообещал завершить его к 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке 11 сентября. После той атаки США начали военную операцию в стране.