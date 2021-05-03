В Сочи местного чиновника арестовали по обвинению в получении взятки в 75 миллионов рублей

По версии следствия, директор департамента архитектуры и строительства Сергей Добромыслов требовал эти деньги за выдачу необходимых бумаг для возведения комплекса апартаментов, передает ТАСС. Глава строительной фирмы обратился в правоохранительные органы.
2021-05-03T03:20:11+03:00
2021-05-03T03:20:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 03 мая 2021
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