В Москве на майских праздниках будут чаще проверять наличие у пассажиров метро масок и перчаток

Число контролеров превысит 1200, что почти 2,5 раза больше, чем в обычные дни. Это сообщили изданию РБК в учреждении «Организатор перевозок». Его представитель утверждает, что сейчас перчатки носят около 70% пассажиров, когда проходят турникеты, а потом их снимают. Между тем, корреспонденты «Эха Москвы» отмечают, что люди в перчатках в метро встречаются крайне редко, многие ездят и без защитных масок. Штраф за отсутствие масок и перчаток составляет от четырех до пяти тысяч рублей.
2021-05-03T03:19:44+03:00
2021-05-03T03:19:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:19, 03 мая 2021
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