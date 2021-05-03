В Москве на майских праздниках будут чаще проверять наличие у пассажиров метро масок и перчаток

Число контролеров превысит 1200, что почти 2,5 раза больше, чем в обычные дни. Это сообщили изданию РБК в учреждении «Организатор перевозок». Его представитель утверждает, что сейчас перчатки носят около 70% пассажиров, когда проходят турникеты, а потом их снимают. Между тем, корреспонденты «Эха Москвы» отмечают, что люди в перчатках в метро встречаются крайне редко, многие ездят и без защитных масок. Штраф за отсутствие масок и перчаток составляет от четырех до пяти тысяч рублей.