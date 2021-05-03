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03:19, 03 мая 2021

Президент Киргизии предложил Таджикистану создать для предотвращения конфликтов комиссию старейшин

Садыр Жапаров сказал, что в нее могли бы войти жители приграничных районов. В заявлении президента подчеркивается, что недавний вооружённый конфликт на границе поставил под угрозу территориальную целостность страны. По данным Киргизии, были убиты 34 человека, ранены почти 180. Разрушены или повреждены около 80 домов, две школы и детский сад. По данным властей, зону конфликта покинули 60 тысяч граждан Киргизии. Со стороны Таджикистана, как передают местные СМИ, жертвами конфликта стали до 10 человек, раненых около 90


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