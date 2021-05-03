Власти Москвы ожидают, что в столице сегодня выпадет до 40% месячной нормы осадков

Будет гроза, порывы ветра могут усилиться до 18-ти метров в секунду, сообщил в своем телеграм-канале заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. Администрация города просит автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и не парковаться под деревьями.
2021-05-03T02:17:05+03:00
2021-05-03T02:17:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2832058-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:17, 03 мая 2021
Загрузка комментариев...