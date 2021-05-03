Парламент Армении сегодня рассмотрит вопрос об избрании нового премьер-министра

Ранее глава правительства Никол Пашинян объявил, что уходит в отставку для проведения досрочных выборов, чтобы выйти из политического кризиса. По словам Пашиняна, который продолжает исполнять обязанности премьера, депутаты не станут никого выбирать, что по закону будет основанием для роспуска парламента. Ожидается, что парламентские выборы пройдут 20 июня.