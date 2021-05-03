Рестораны, бары и кафе открываются сегодня в Греции

В стране уже почти полгода действует всеобщий карантин из-за коронавируса. Маски требуют носить как в помещениях, так и на улице. До этого заведения общественного питания могли работать только навынос. Теперь им разрешено обслуживать посетителей на открытых верандах. Комендантский час с этого дня начинается на час позже – с 23-х часов.
2021-05-03T02:16:16+03:00
2021-05-03T02:16:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:16, 03 мая 2021
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