Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна уже не нуждается в российской вакцине «Спутник»

По его словам, вакцин против коронавируса достаточно – заказано почти 27 миллионов доз, передает РИА Новости. Ранее переговоры Праги с Москвой о поставках вакцины «Спутник» были сорваны из-за обвинений Чехии о причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году российской разведки. В Москве обвинения отвергают. Обе стороны выслали часть дипломатов.
2021-05-03T02:15:52+03:00
2021-05-03T02:15:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 03 мая 2021
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