Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна уже не нуждается в российской вакцине «Спутник»

По его словам, вакцин против коронавируса достаточно – заказано почти 27 миллионов доз, передает РИА Новости. Ранее переговоры Праги с Москвой о поставках вакцины «Спутник» были сорваны из-за обвинений Чехии о причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году российской разведки. В Москве обвинения отвергают. Обе стороны выслали часть дипломатов.