В Москве, по данным департамента здравоохранения, смертность в марте выросла в годовом выражении на 28%

Превышение составило почти 2900 смертей, и в таком же количество случаев коронавирус стал основной или сопутствующей причиной летального исхода. Это сообщается на сайте ведомства. Чиновники подчеркивают, что к коронавирусу отнесены все, даже спорные случаи, передает ТАСС.

Ранее издание «Открытые медиа» подсчитало, что избыточная смертность в России за все время пандемии превысила полмиллиона человек. К такому же выводу пришли и некоторые независимые специалисты.

